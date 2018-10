Ricardo Gareca sobre derrota ante EE.UU: "Resultado fue injusto"

La Selección Peruana cayó volteada por 2-1 en amistoso ante Estados Unidos. Ante la situación, el director técnico de la 'Blanquirroja', Ricardo Gareca, sacó sus propias conclusiones del encuentro.

Fiel a su estilo exigente, el 'Tigre' fue duro con lo primero que dijo: "El resultado fue injusto. Lo más lógico hubiera sido el empate, de acuerdo a lo que propusieron ambos. Aún así, me voy conforme", afirmó.

En su autocrítica, Gareca sabe que su equipo no debió ni puede regalar nada. Pues, se perdió un juego paciente durante el segundo tiempo ante los de Jürgen Klinsmann. "Son errores corregibles", añadió.

Gareca sabe que en estos momentos, varios hinchas tildan al principal responsable de la derrota peruana ante los norteamericanos al defensa Carlos Zambrano. Quien ocasionó un penal que favoreció a uno de los dos goles de Jozy Altidore.

Sin embargo, el argentino tiene su propia versión de los hechos: "No era penal y en el vestuario también me dijeron que no fue. Igual, son situaciones que debemos mejorar para que no ocurran", sentenció.

En este fin de semana, la Selección Peruana buscará trabajar para remediar las falencias de cara al duelo amistoso frente a la Selección Colombia este martes.