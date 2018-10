Carlos Zambrano: "Desde mi punto de vista, no hubo penal"

Está nuevamente en el ojo del Huracán. Durante la noche de ayer, la Selección Peruana cayó por 2-1 ante Estados Unidos en amistoso. Un partido en donde Carlos Zambrano se convirtió nuevamente en el blanco de críticas en las redes sociales, tras una supuesta falta que permitió al equipo norteamericano anotar el empate parcial por medio de penal.

Zambrano dio su propia versión de sus hechos y por lo que se vé, aún no puede creerse lo sucedido: "Tengo que ver la repetición de la jugada. No sé que pasó", dijo sorprendido.

El defensa del Eintracht Frankfurt también se animó a decir que quien recibió el golpe por parte del delantero Jozy Altidore, fue él: "Yo me estaba cayendo porque me cayó un codazo. Quisiera verlo otra vez. Desde mi punto de vista, no hubo penal", añadió.

No obstante, esta no es la primera vez que Zambrano comete un error garrafal que le cuesta un partido a la Selección Peruana. Ante Chile por las semifinales de la Copa América, el zaguero dio una mortal patada en la espalda a Charles Aránguiz que le costó la expulsión. Y por ende, una derrota ante la 'Roja'.

Por otro lado, Zambrano le restó importancia a la crítica hecha por el hincha y dio a conocer su positivismo de cara a lo venidero: "Los resultados ayudan a tener mayor confianza de cara a las Eliminatorias, pero la entrega de los jugadores no se puede cuestionar. El equipo está jugando bien. Dominamos todo el partido y solo por 10 minutos nos desconcentramos y ahí recibimos los goles".