Reimond Manco: "No soy ningún salvador"

El momento que vive Alianza Lima no es para nada bonito. En sus dos encuentros disputados en el Torneo Clausura, los 'blanquiazules' han sufrido dos derrotas y por ende, no suman puntos en la tabla. Además, no conocen de victorias desde julio. situación que complica aún más al equipo.

Es por ello que la escuadra dirigida por Gustavo Roverano decidió hacerse con los servicios de un conocido: Reimond Manco. El volante ofensivo de 25 años, quien llegó durante el pasado lunes, es visto por algunos como un jugador clave en el rescate del equipo. No obstante, otros, aún critican al jugador debido a su polémico pasado.

Pero yendo hacia el primer sector, Manco decidió darle el pare a todos aquellos que lo miran como algo superlativo o superior al resto de jugadores: "Eso de salvador no me gusta. La responsabilidad es de todos, yo no voy a cargar una mochila pesada porque simplemente soy nuevo, yo vengo a aportar lo que sé y si eso sirve para salir adelante, en buena hora", afirmó.

Manco rescató lo que significa jugar para un equipo como lo viene a ser Alianza Lima: "Jugar ahí de por sí ya es una presión, eso lo tenemos claro, pero que me presione yo solo, ni que fuera extraterrestre, todos tenemos que jugar, el fútbol es un deporte colectivo, y todos vamos a tratar de darnos íntegros para sacar este torneo adelante", añadió.

Alianza Lima jugará el Superclásico del Fútbol Peruano ante Universitario de Deportes este domingo en Arequipa a las 16:00 hrs peruanas.