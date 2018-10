Roberto Challe aceptó quedarse en Universitario

Se acabó la novela. Tras una semana apretada, Roberto Challe acordó finalmente con la directiva de Universitario de Deportes para mantenerse como director técnico 'crema', luego de un viernes en donde se había anunciado su renuncia debido un desacuerdo económico que casi provoca la inmediata renuncia del 'Niño Terrible'. 2 días después de su presentación oficial.

Como bien se conoce, Challe dejó momentáneamente la dirección técnica de la 'U' debido a diferencias económicas con la de su predecesor, el colombiano Luis Fernando Suárez. Según se sabía, el entrenador peruano iba a recibir un salario de 5 mil dólares. Mientras que el ex mundialista ganaba al rededor de 45 mil.

Finalmente, el icónico ex jugador, tras un tiempo de meditación, reflexionó y supo que lo primordial era el mal momento por el que pasa el club. La directiva optó por Challe como principal estratega para salva al equipo y este no defraudó.

Durante la mañana, el 'Niño Terrible' intentó estar en los entrenamientos de Universitario. Sin embargo, debido a temas de solución, no logró estar con sus dirigidos.

Aún así, Challe se dio tiempo para envíar un mensaje a todos los hinchas de la 'U': "No se sientan burlados, al contrario tienen alguien peleador, que lucha por no faltarle el respeto a los otros entrenadores. Por ejemplo, que hubiera dicho Julio César Uribe, Chale se ha tirado al suelo, se ha ido por mil soles. Eso es lo que me hizo pelear hasta conseguir lo que he conseguido", afirmó.