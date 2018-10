Juan Vargas: "Claudio Pizarro lo ha ganado todo"

El día de ayer, Claudio Pizarro volvió a las filas del club que hizo despegar su carrera en Europa, el Werder Bremen de la Bundesliga alemana. El retorno del delantero peruano de 36 años al club 'lagarto' fue celebrado tanto por hinchas 'teutones' así como en la Selección Peruana.

En la 'Blanquirroja', el hombre que le dio una lluvia de aplausos al 'Bombardero de los Andes' fue el defensa Juan Manuel Vargas. "Para mí es el jugador con más historia en el fútbol peruano. Ha ganado todo en su liga y no se que otro jugador pueda, a sus 36 años, ser despedido como ídolo del Bayen Múnich y ser recibido como héroe enWerder Bremen , dos gigantes de Alemania", dijo el zurdo.

Pero el 'Loco' no se quedó con solamente halagar a su compatriota. Pues, el lateral del Real Betis también sabe que Pizarro no tuvo una gran etapa en la Selección. Puesto que fue constantemente cuestionado a lo largo de su trayectoria.

Vargas, ante ello, no hizo nada mas que darle una crítica a los detractores peruanos del nuevo refuerzo del Werder Bremen: "Quizá el único barrito de mi compadre es no haber jugado un mundial. Pero no sé, el hombre lo ha ganado todo, afuera es un ídolo pero cuando viene a su país le dicen malo y no le paran mucha bola. Creo que están locos", sentenció.