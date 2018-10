Daniel Ahmed sobre clásico cancelado: "Es una mancha al Fútbol Peruano"

Les dio con palo. Tras el clásico peruano amistoso no disputado el día domingo en Arequipa entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, fue el director técnico de Sporting Cristal, Daniel Ahmed quien criticó la no realización del esperado partido. El 'Turco' no se quedó callado y fue duro tanto con los 'grones' como con los 'cremas'.

Ahmed habló sobre la cancelación de partidos de gran coyuntura en el Perú. Dilema que se está empezando a vivir en los últimos años: "No debemos alejar a la gente de los estadios.El espectador se guía de lo que se le ofrece y cuando lo que se le ofrece es precario este empieza a escapar de las canchas", afirmó.

Pero el estratega 'celeste' no se quedó ahí. Pues, dio un tiro de gracia sobre la no realización del clásico: "Es una mancha al Fútbol Peruano. Acciones de este tipo hay que desterrarlas. Falta gente seria en la dirigencia y los empresarios, ellos deben respetar al espectador, si esto no camino el panorama será oscuro", sentenció.

Como bien se conoce, el promotor del clásico, Carlos Gil, no envió los abonos a tiempo a Alianza Lima para que jugase el clásico ante Universitario. En señal de protesta, los jugadores 'blanquiazules' no se presentaron al césped del Estadio de la UNSA.