Alarma 'Crema'

Universitario de Deportes sufre en todos los aspectos. Tras no haber conseguido la victoria frente a UTC el día de ayer por el Torneo Apertura y raspar con la zona de descenso en la tabla acumulada del Campeonato Peruano, el equipo 'crema' recibió una noticia que no le gustará nada: el volante Henry Giménez sufrió una sobrecarga muscular y no estará frente a Defensor Sporting por el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana.

El uruguayo terminó el duelo frente a los 'gavilanes' del día de ayer sentido e inmediatamente fue llevado al chequeo médico del equipo 'merengue'. Lugar en donde se le diagnostícó la pésima noticia.

La lesión de Giménez forzaría al D.T de la 'U', Roberto Challe, a replantear el esquema sistemático y táctico. Puesto a que el 'charrúa' es una de las piezas clave del equipo.

Universitario de Deportes enfrentará mañana a Defensor Sporting de Montevideo en el Estadio Monumental de Ate a las 19:30 hrs peruanas.