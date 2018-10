Otro que revive

El invierno acaba en el Perú y también para Alianza Lima. En la noche de hoy en Matute, el equipo 'blanquiazul' venció por goleada de 3-0 a Sport Huancayo y sumó su primera victoria en el Torneo Clausura. Los 'grones' volvieron al triunfo después de 2 meses, además de escapar del último puesto de la tabla.

Alianza llegó al césped de su casa con todas las heridas del mundo. Pues, el equipo dirigido por Gustavo Roverano no conocía de triunfos desde julio. Además, las tres primeras derrotas en el Torneo Clausura, significaron que la 'blanquiazul' arrancara en el último lugar.

Es por ello que no se esperó por más. Roverano optó por la inclusión de Reimond Manco en el once titular. El flamante nuevo refuerzo haría su debut en el once inicial, tras una buena actuación como suplente en el partido pasado frente a León de Huánuco.

Los locales jugaron un magnífico encuentro ante un rival que venía relizando una campaña ordenada de la mano del D.T Wilmar Valencia. Para felicidad de Alianza, no apareció la estrella de Sport Huancayo, Antonio Meza-Cuadra.

El partido arrancó y los locales fueron al ataque con toda la furia. A base de centros y constantes disparos, la portería de Joel Pinto se veía amenazada.

Y fue entonces que sucedió. A los 40 minutos, un disparo del zurdo Luis Trujillo, producto de una larga asistencia de Reimond Manco, rompió finalmente las redes del portero huancaíno.

Alianza siguió con el instinto hambriento. En el complemento, Julio Landauri encontró el espacio adecuado para centrar y que Pablo Míguez remate de cabeza.

Todo ya era ambiente de fiesta y solamente faltaba liquidarlo. Fue por ello que al minuto 67', otro centro de Landauri, esta vez de tiro de esquina, haría que el defensa Miguel Araujo anoté espléndidamente de cabeza. Los pases cruzados marearon hoy al 'Rojo Matador'.

El resultado final le da 3 vitales puntos a Alianza que lo sacan del último puesto del Torneo Clausura. En la siguiente fecha, los 'grones' visitarán en el Cusco a Real Garcilaso. Mientras que por su parte, Sport Huancayo recibirá en casa a Deportivo Municipal.