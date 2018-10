Quieren jugarlo como sea

Juntar a estos dos ya es prácticamente cuestión social. Mientras la fecha del Superclásico del Fútbol Peruano por el Torneo Clausura sigue en discusión, Alianza Lima quiere enfrentar a Universitario de Deportes como la federación lo manda. La directiva 'grone' afirmó que haría lo que sea para enfrentar al máximo rival, así el partido sea a puertas cerradas.

Según la Oficina Nacional de Gobierno Interior peruano (ONAGI), el tema del Superclásico es un asunto muy delicado. Puesto a que el ente de seguridad ordenó a que el partido no se juegue en el Estadio Monumental de Ate debido a que no se podrán cubrir las garantías.

Lo peor es que el Estadio Nacional tampoco podrá abrirle las puertas a los dos máximos rivales del Perú debido a que se han iniciado trabajos para mejor el césped del recinto para los encuentros de la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Es por ello que Alianza Lima no decidió echar nada a suerte. La administración temporal de Christian Bustos exigió a jugar el encuentro de todas maneras en la fecha especificada. Sin importar que el partido no cuente con la presencia de hinchas para evitar actos vandálicos.

Por su parte, Universitario de Deportes se encuentra ahorcado con un hilo. Pues, ante tanta presión, el director deportivo del club 'crema', Germán Leguía, afirmó no estar de acuerdo con el capricho de los 'blanquiazules'.

"Alianza Lima quiere jugar sin publico, pero ese no es el tema. No sé si el Monumental lo abrirán con o sin publico, todo está en cuidados intensivos. Imagínate un partido así sin publico, no creo que a nadie se le ocurra", afirmó el dirigente.

Se espera a que el dilema del Superclásico del Fútbol Peruano pueda llegar a solucionarse a finales de semana.