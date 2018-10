Ultimátum a la 'crema'

Alianza Lima quiere jugar el Superclásico del Fútbol Peruano por el Torneo Clausura ante Universitario de Deportes a como dé lugar. No interesa si no hay garantías para cubrir seguridad. Están dispuestos a jugarlo así no se permita la presencia de hinchas. El día de hoy, la administración temporal del club 'íntimo', comandada por Christian Bustos, lanzó un comunicado al equipo 'crema' en donde pidió obligatoriamente su presencia este 30 de septiembre.

"Nosotros jugamos el 30, si no se dan las garantías jugaremos a puertas cerrada o Universitario de Deportes tendrá que perder porwalk over", así se explayó el cabeza 'blanquiazul', quien reiteró la negativa del cambio de fecha propuesta por la 'U'.

Alianza Lima aplaudió la decisión de que la fecha del partido ya programada se mantenga firme: "Esta situación no es favorable al club, se debe respetar el calendario de la ADFP. No aceptaremos de ninguna manera jugar el 15 de noviembre, nosotros iremos al estadio en el que se programe el partido", aclaró Bustos.

No importan los inconvenientes. Para el dirigente 'íntimo', las fechas tienen que cumplirse: "Si no hay garantías se juega sin publico. El antecedente es el duelo de Universitario de Deportes con Alianza Atlético a inicios del mes. En ese partido la ONAGI no dio garantías pero se respetó la fecha y se jugó sin espectadores. Esperemos que ahora pase lo mismo", sentenció.