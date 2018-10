Jairsinho Gonzales: "Es complicado trabajar toda la semana y no jugar"

Pese al gran momento por el que pasa Sporting Cristal, no solo en el Torneo Clausura, sino en el Fútbol Peruano en general; no todos sus jugadores muestran la misma felicidad y satisfacción. Pues, el día de hoy, uno de los miembros de la escuadra 'Celeste' mostró su descontento por no tener un espacio en el equipo que dirige Daniel Ahmed: Se trata de Jairsinho Gonzales.

El volante de 25 años se mostró inconforme por la poca continuidad que tiene con los 'Cerveceros': "Es complicado trabajar duro toda la semana y no jugar. Es chocante, pero soy profesional y tengo que aceptar. Lo más importante es que las ganas uno no las pierde", dijo Gonzales. Quien jugó su último partido con Cristal hace un mes y medio.

Sin embargo, pese a los pocos ojos posados sobre él, Gonzales no piensa en cambiar de rumbo. Pues, siente que tiene una revancha diaria con la 'Celeste': "Sigo luchando para que llegue otra vez esa oportunidad. Algo no debo estar haciendo bien por eso me entrego al máximo en los trabajos", añadió.

Gonzales estará en la banca de Sporting Cristal este domingo 27 de septiembre, cuando el equipo de Ahmed enfrente en el Cusco a Cienciano.