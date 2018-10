Alianza Lima pidió que el Superclásico ante Universitario tenga plazo hasta el 14 octubre

Alianza Lima no esperará. El día de hoy, ante la situación por el Superclásico del Fútbol Peruano postergado ante Universitario de Deportes, la dirigencia 'íntima' pidió a la Federación Peruana de Fútbol que el partido más visto del país se juegue en medio del plazo establecido en las bases del campeonato. De no jugarse en periodo, los cabezas 'grones' tomarán una decisión: reclamar por los tres puntos del Torneo Clausura.

Sin embargo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Pues, según las leyes del Fútbol Peruano, el Clásico estaría en tema para el día martes 14 de octubre. Quince días después de la fecha postergada, ya que el partido ante los 'cremas' debió realizarse el día de ayer.

Como bien se sabe, toda la sexta y séptima fecha fue postergada por orden de la Federación Peruana de Fútbol, debido a convocatorias de jugadores del medio local. Esta decisión no gustó para nada a la dirigencia de Alianza, que buscó excusarse con el tema de que tanto jugadores 'íntimos' como jugadores 'merengues' no poseen miembros llamados a la Selección Peruana.

Repetimos, en caso de no jugarse el Superclásico, Alianza Lima reclamaría los tres puntos. Así lo comunicó el dirigente Gustavo Zevallos:

"Alianza Lima está evaluando la posibilidad de pedir los puntos, por qué no pedirlos. Las bases dicen una cosa y el rival tiene que programar el partido y no lo hace. Para qué hacemos las bases si no las respetamos", dijo el cabeza 'grone'.

Por su parte, en Universitario de Deportes, las cosas estan siendo tomadas tanto con calma como con tensión. Puesto a que la dirigencia 'crema' ha insistido con jugar el 15 de noviembre. Según ellos, los tramites de garantías de seguridad ya estarían realizados para aquel entonces sin inconvenientes.

Clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes sería por la postergada sexta fecha del Torneo Clausura.