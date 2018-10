Jefferson Farfán: "Estoy mejorando día a día, soy una persona optimista"

La Selección Peruana se encuentra entrenando en el predio deportivo de La Videna con miras al duelo frente al combinado de Colombia por el inicio de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. En medio de las prácticas, un hombre es quien figura en el huracán de los cuestionamientos: Se trata del delantero Jefferson Farfán.

Sin mencionar los escándalos que lleva en su vida personal últimamente, la 'Foquita' salió a dar voz sobre las situaciones por las que atraviesa. Una de las principales, es la lesión en la rodilla con la que arrastra desde hace casi una semana.

"Fue una lesión que parecía muy simple y se fue agravando, tuvieron que sacarme una resonancia magnética para ver qué tenía y allí descubrieron que tenía una distensión muscular. En fin, solo me queda recuperarme", dijo Farfán sobre su dolor. El cual, arrastra desde su último partido con su club, el Al Jazira de los Emiratos Árabes.

"No me he proyectado a ver si llego a otra Eliminatoria".