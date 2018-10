Iván Bulos: "Me voy bastante triste"

Pasó un mal domingo. No solamente por el hecho de haber caído ante Universitario de Deportes, sino también por polémica. Durante la tarde de hoy, tras la derrota frente a los 'cremas', el delantero de Deportivo Municipal, Iván Bulos, mostró su malestar tras el encuentro jugado en Villa el Salvador.

A nombre de los 'ediles', que no arrastran un buen momento en el Torneo Clausura peruano, Bulos fue el hombre que habló tras la derrota: "Hicimos todo nuestro esfuerzo. Tuvimos más situaciones que ellos, no nos cobraron un penal dudoso, nos expulsan un jugador cuando me parece que es una jugada normal y así se hace complicado todo", dijo el 'Tanque'.

Aún así, el delantero se mostró satisfecho con el desempeño de su equipo: "Hemos dejado todo en el campo de juego, hoy no pudimos y me voy bastante triste", sentenció.

Municipal enfrentará en la siguiente fecha a Sporting Cristal en el Alberto Gallardo por la novena fecha del Torneo Clausura.