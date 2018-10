Integrantes extranjeros de la Selección Peruana arribaron a Lima

Llegaron por quienes esperaban. Durante el día de hoy, hicieron su arribo a Lima, un buen número de integrantes extranjeros de la Selección Peruana. Los jugadores se incorporarán hoy a los entrenamientos de la 'Bicolor' con miras a los duelos de Eliminatorias Mundialistas frente a los similares de Colombia y Chile.



El primero en arribar al Perú fue el volante ofensivo del Toluca, Christian Cueva. El zurdo tuvo palabras para lo que será el duelo frente a los 'cafeteros' en la fecha debut: "Estos partidos son finales desde un principio. Me encuentro muy bien físicamente y a disposición del equipo", dijo el popular 'Aladino'.



Por su parte, uno de los que arribó a la capital peruana durante el amanecer, fue el extremo del Sporting de Lisboa, André Carrillo. La 'Culebra' llegó a Lima e inmediatamente afirmó que llega más motivado que nunca, a pesar de no haber sumado minutos con su club durante el pasado mes debido a congelamiento por renovación:



"Es un momento difícil, pero lo asumo con personalidad. Llego con la mente puesta en la Selección Peruana", dijo Carrillo.



Pero quienes llegaron en dupla, fueron los defensas militantes de la Bundesliga: Carlos Zambrano (Eintracht Frankfurt) y Carlos Ascues (Wolfsburgo). Cada uno de ellos arriba a Lima en diferentes momentos. Por un lado, Zambrano afirmó que llega al duelo frente a colombia "Bien y motivado".



Por otra parte, Ascues, quien aún no suma minutos en el campeonato alemán con su club, dijo que "No ha perdido el ritmo, a pesar de no haber debutado aún". Además, el ex Melgar dio a conocer que juega partidos amistosos con el Wolfsburgo todas las semanas.



Aún se espera la llegada de Luis Advíncula, Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, Renato Tapia, Yordy Reyna, Yoshimar Yotún, y Paolo Hurtado.