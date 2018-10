Ricardo Gareca: "Tenemos las armas y el potencial para hacerlo bien"

Con calma y pensando en el trabajo. Tras la primera sesión de entrenamientos de la semana, el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, ofreció su primera conferencia de prensa, a portas del inicio de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Cotejos que arrancarán ante las escuadras de Colombia y Chile.

Fiel a su estilo, el estratega de la 'Blanquirroja' fue nuevamente constante al afirmar que solamente se está trabajando duro para conseguir el objetivo.

"Tenemos más tiempo de conocer al plantel. Más convivencia. Dependemos de las bajas que podemos tener, pero todos los rivales tienen esos contratiempos. La idea es ir a ganar el partido en Colombia", dijo Gareca.

El 'Tigre' también ya conoce muy bien la intensidad de lo que es jugar un encuentro ante la Selección Colombia. Pues, en el presente año, Perú ya disputó 2 encuentros frente a los 'cafeteros'. Una en la Copa América y otra en un amistoso en Estados Unidos. Esta vez, las circunstancias girarán en un ambiente de completa localía para el cuadro 'Tricolor':

"Este duelo ante Colombia será diferente. No es lo mismo un duelo por la Copa América y un partido por Eliminatorias. Nosotros vamos a llegar bien", añadió Gareca.

"No me fijo en cómo les va a los demás. Me fijo en cómo me va a mí y la selección".