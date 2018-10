Ricardo Gareca: "Los jugadores dieron todo"

La derrota frente a Colombia fue un duro tropiezo en el debut de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 para la Selección Peruana. En Barranquilla, la 'Bicolor' cayó por 2-0 frente a los locales 'Cafeteros' en un encuentro con errores infantiles. Pese a ello, para el director técnico, Ricardo Gareca, manifestó una total conformidad con el partido.

"Vi terminar bien futbolísticamente y físicamente bien a la Selección Peruana en una cancha complicada. Los jugadores dieron todo. Me gustó también porque tuvimos las chances para empatarlo", fueron las palabras del 'Tigre' tras la derrota.

A pesar de que Colombia fue superior en el marcador, para el D.T de la 'Blanquirroja', el resultado fue completamente adverso a la realización del partido: "Fue demasiado premio, no fue acorde", añadió.

Gareca, también quiso recalcar que no hubo error arbitral en la derota peruana frente al equipo colombiano de José Pékerman. Pues, no sintió que hubo perjudicados ni pon un lado, ni por el otro: "A los árbitros hay que dejarlos tranquilos. Hubo decisiones para ambos lado. No fueron las acertadas, pero nos equivocamos todos dentro del campo".

Perú está a portas de un nuevo 'Clásico del Pacífico' frente a la Selección Chilena en Lima. Es por ello que el estratega del equipo 'incaico' prefirió mirar todo con positivismo: "Vamos a llegar bien, lo vi entero físicamente al equipo en un escenario complicado", sentenció.