Ricardo Gareca: "He errado peores goles que el de Yordy Reyna"

Es uno de los cuantos hombres lapidados por los hinchas en la Selección Peruana. No por mal juego, sino por el hecho de que pese a haberse desempeñado de buena manera, y casi poder darle el empate a la 'Bicolor' ante Colombia por las Eliminatorias; no apuntó de manera adecuada en su disparo al arco de David Ospina. El delantero, Yordy Reyna está en el ojo del Huracán.

No obstante, tras los entrenamientos de la 'Blanquirroja' a portas del duelo frente a Chile de este martes, el director técnico, Ricardo Gareca, decidió ponerle fin al asunto de la crítica y bancar al jóven hombre del Red Bull de Salzburgo.

"He errado peores goles que Yordy Reyna como futbolista, debajo del arco incluso. He errado goles groseros la verdad. Yordy cruzó el balón. Es decir, tuvo buena dirección, pero no lo logró", dijo el 'Tigre'.

Además, Gareca prefirió calificar con nota aprobatoria el desempeño del ex Alianza Lima durante el duelo frente a los 'cafeteros': "Él entró muy bien al partido, pero no se le dio. Lo importante es generar las situaciones de gol", dijo con calma el estratega.