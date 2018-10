Iván Zamorano: "Perú ya demostró que está en un nivel muy óptimo"

Estamos a horas de lo que podría ser el duelo más llamativo de la segunda jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018: El esperado 'Clásico del Pacífico' entre las selecciones de Perú y Chile. Por la situación, se encuentra en tierras 'incaicas', una leyenda del fútbol 'sureño', el icónico Iván Zamorano.

El ex delantero, quien se encuentra en Lima por temas de conferencia, no pudo esconder el hecho de que ya se palpita el duelo entre 'Bicolores' y 'Rojos'. Ante ello, resaltó el radical juego de su selección, ahora dirigida por Jorge Sampaoli.

"Chile ya viene con un estilo. Una filosofía futbolística impregnada por Sampaoli que ha sido aplicado en la cancha. Y por lo visto, es claro que hay buenos resultados", fueron las palabras del popular 'Bam Bam' sobre la 'Roja'.

Zamorano no quiso tampoco dejar de resaltar el plus obtenido en los últimos campeonatos, tales como el Mundial y la obtenida Copa América en su país. Sin mencionar, la última victoria sobre Brasil, durante el pasado jueves. "No es fácil ganarle a un equipo como ellos. Eso puede servir como una injección anímica y de moral para este segundo partido en Lima", añadió.

Pero Zamorano sabe que tampoco se están enfrentando ante un rival que va a regalar espacios. Pues, reconoce el tema de la Selección Peruana y su situación: el hecho de necesitar sumar de a tres y ser local ante un rival, al que se le considera como primordial por el hecho de ser un 'Clásico'.

"Paolo Guerrero le hace honor a su apellido"

"Perú ya demostró en la Copa América que está en un nivel muy óptimo con Gareca. Hablamos de un nivel en donde cada vez que aparece, aparece con toda su magnitud", dijo el ex artillero sobre el equipo 'Blanquirrojo'.

Al igual que muchos periodistas chilenos que se encuentran analizando al equipo 'incaico' en Lima, Zamorano también recalcó la potencia y la importancia del delantero Paolo Guerrero. A quien calificó como la "gran bandera del Fútbol Peruano".

Zamorano podría hacer su presencia este martes en el Estadio Nacional de Lima. Cuando la Selección Peruana reciba a Chile por la segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 a las 21:00 horas peruanas.