Christian Cueva pidió disculpas, tras expulsión ante Chile

Consciente de sus actos. Tras la cruel derrota de la Selección Peruana por 4-3 ante Chile por la segunda fecha de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, el volante de la 'Bicolor', Chrisitan Cueva, salió ante los medios a pronunciarse, tras su infantil expulsión luego de una actitudo poco madura ante Jorge Valdivia.

Con la calentura de la derrota encima, el jugador del Toluca prefirió dejar el protocolo y fue de manera discreta y sin censura: "Disculpando la palabra, la cagué", dijo el mediocampista. Quien vio la tarjeta roja en el minuto 23.

Cueva fue en busca del perdon tanto ante sus hinchas como ante sus compañeros y el cuerpo técnico: "Le pedí disculpas a mis compañeros porque perjudiqué al equipo. No sé si conmigo hubiese sido otra cosa, pero ellos no iban a tener tantos espacios", aclaró el jugador de 23 años.

Durante la mañana de hoy, el volante volvió a reiterar sus disculpas públicas. Esta vez, vía redes sociales. En donde dejó un mensaje a los hinchas peruanos:

"Me siento triste por lo sucedido a noche, la impotencia me gano pero esto me sirve para madurar y no volver a cometer este error. Pido disculpa a todos los hinchas y en especial los que fueron a noche al estadio. Entiendo toda su molestia, no tengo palabras para decir lo que siento pero tengo que voltear la página y seguir creciendo como futbolista, de seguro van a seguir las criticas etc, cosa que es normal y toca asimilarlo pero solo quiero decirles que voy a seguir dejando todo por mi selección, por el país que tanto amo y así va ser el próximo partido que me toque jugar, enfocarme en el sueño de todo un país, quiero ir al Mundial y confió en que lo vamos a lograr junto a todos mis compañeros. Gracias a mi familia y amigos por estar conmigo en todo y darme el apoyo incondicional, así como a los fans que me enviaron sus mensajes".

Christian Cueva se perderá el siguiente duelo de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, frente a la Selección de Paraguay. Partido que se realizará en Noviembre en el Estadio Nacional de Lima.