Federación Peruana de Fútbol se pronunció sobre continuidad de Ricardo Gareca

Tras el nefasto arranque en Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 de la Selección Peruana, se ha estado hablando de mucho en el periodismo peruano. Luego de las derrotas frente a las escuadras de Colombia y Chile, la prensa llegó incluso a especular con un posible despido del director técnico de la 'Blanquirroja': Ricardo Gareca.

El día de hoy, la Federación Peruana de Fútbol apareció para aclarar la situación. ¿El encargado? Nadie más que el director deportivo, Juan Carlos Oblitas.

El 'Ciego' fue directo ante la prensa, tras las especulaciones: "No se tocó el tema. Ricardo Gareca va a respetar su contrato. No hay que hacer especulaciones sobre el tema", dijo el ex jugador y D.T de la Selección Peruana.

El equipo 'incaico' tendrá que reponer cabeza en la siguiente doble jornada de las Eliminatorias que se disputará en Noviembre. Las selecciones internacionales a vencer serán las de Paraguay y Brasil.