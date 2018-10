Peruanos en el extranjero: Así les fue durante la jornada de fin de semana

Con los campeonatos internacionales también reanudados tras la fecha FIFA internacional, los jugadores peruanos volvieron a la disputa con sus respectivos clubes en el extranjero. La gran mayoría de ellos, no tuvo un buen fin de semana.

Claudio Pizarro: El 'Bombardero' llegó siendo ovacionado por ambas hinchadas en el partido entre su club, el Werder Bremen, y su ex equipo, el Bayern Múnich por la Bundesliga. Pizarro, con 37 años de edad, ingresó al césped del Weserstadion en el segundo tiempo del partido. Su cuestionado desempeño no bastó para que los 'Lagartos' eviten la derrota por 1-0 frente a los 'Bávaros' de Pep Guardiola.

Paolo Guerrero: Mal día para el 'Depredador' en Brasil. El día de hoy, siendo titular, su club, el Flamengo, cayó por la mínima diferencia frente al Inter de Porto Alegre en el Maracaná. Para poner las cosas aún más ácidas, Guerrero falló lo que pudo ser el gol del empate, el cual, terminó golpeando en el palo. El máximo goleador de la Selección Peruana lleva semanas sin anotar con su equipo.

Christian Cueva: El volante volteó la página del incidente frente a Chile. Ya que siendo titular en el Toluca, contribuyó para que los 'Diablos Rojos' ganen por un 4-2 ante el Querétaro por la Liga MX de México. El mediocampista ofensivo peruano es referente en el equipo que dirige José Saturnino Cardozo.

Luis Advíncula: Con el titularato ganado, el 'Rayo' vino desde el arranque con el Bursaspor turco. No obstante, su presencia no bastó para salvar a su equipo de la derrota frente al Antalyaspor por la Süper Lig. No marchan bien en el campeonato estando en el puesto 12 de la tabla de la liga 'otomana'.

Yordy Reyna: El delantero sigue pagando los platos rotos de su desanimado desempeño. Y hoy, tuvo que ver desde la banca de suplentes la magistral goleada de 8-0 de su club, el Red Bull Salzburgo, sobre el Admira por la Bundesliga de Austria.

Carlos Zambrano: Otro con mucho sufrimiento, el defensa también tuvo que ver la derrota de su club, el Eintracht Frankfurt ante el Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga Alemana. Las 'águilas' cayeron por una vil goleada de 5-1.

Jean Deza: Dispuesto a volver a recuperar su estatus de prometedor, el delantero fue titular durante los 90 minutos en el empate a cero de su club, el Montpellier ante el Girondins de Burdeos por la Ligue 1 de Francia. El ex Alianza Lima tuvo chances.