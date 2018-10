4 Claves del buen momento de Alianza Lima en el Torneo Clausura

Alianza Lima comienza a despejar las grises nubes de su arranque en el Torneo Clausura. En las últimas 5 fechas, el equipo 'íntimo' no ha sumado derrotas y sigue consiguiendo puntos. Acercándose de a pocos al asedio de los primeros puestos en el campeonato peruano.

En la jornada pasada, la 'Morada de Octubre' venció de contundente manera a Alianza Atlético de Sullana y ratificó que el presente mes es definitivamente el 'Mes de los Milagros' en honor al 'Cristo Moreno'. A continuación, un breve repaso a las claves por las cuales

Confianza la 'máscara'

Entre el final del Torneo Apertura y el inicio del Torneo Clausura se cuestionó con constancia la continuidad del director técnico, Gustavo Roverano. Se habló incluso de traer a experimentados como Julio César Uribe y Roberto Mosquera.

No obstante, el estratega 'íntimo' prefirió no responder ante las críticas de muchos periodistas. Sino que optó por un plan de renovación empezando por un avance lento pero seguro.

Además, el apostar por jóvenes como el portero Daniel Prieto (Ante las lesiones de George Forsyth y Leao Butrón) y el volante Sergio Peña (Quien regresó a Alianza proveniente de la filial del Granada español), fueron un plus para su continuidad.

Bola corta y contragolpe

En Alianza Lima aún persisten los aires que dejó Guillermo Sanguinetti. El jugar al pelotazo buscando al '9' es una ideología que instaló el 'Topo' siendo estratega 'grone'. No obstante, tras su partida, Roverano estuvo tratando de extirpar esta forma de jugar de la fisionomía del jugador del club 'íntimo'.

Roverano a diferencia del juego largo de Sanguinetti optó por un fútbol más romántico que dinámico y brusco. Pidió a que tanto jugadores como Julio Landauri y Reimond Manco posean el balón por más tiempo para esperar la movilización de los compañeros y buscar asociación. En los últimos partidos, Alianza ha gustado más de lo que ha anotado.

El retorno del 'Rei'

Deseoso de hacer renacer su carrera futbolística, Reimond Manco volvió al club que lo vio nacer. Siendo el eje de muchos escándalos extrafutbolísticos, no muchos hinchas confiaban en el aporte del volante ofensivo.

No obstante, Manco no decepcionó, desde el primer momento que hizo su re debut con la camiseta 'blanquiazul', el nuevo '10' fue pieza clave en todos los resultados del equipo de Roverano. La victoria de ayer frente a Alianza Atlético de Sullana no fue la excepción. Algunos hinchas lo piden como el reemplazante del suspendido Christian Cueva en la próxima jornada doble de Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 con la Selección Peruana.

Uruguayos repotenciados

Tanto Pablo Míguez como Gabriel Costa y Mauro Guevgeozián están imparables en el campeonato peruano. El trío de 'charrúas' de Alianza Lima se ha convertido en primordial en la búsqueda del título del Clausura. A pesar del mal arranque, se supo salir adelante. ¿Las pruebas? A continuación:

Pablo Míguez lleva anotando en dos partidos consecutivos con Alianza. En la última jornada frente a Atlético de Sullana, el volante fue el artífice del primer tanto durante la goleada en Matute.

Mauro Guevgeozián es otro que va con una positiva racha con la 'Morada de Octubre'. Tanto en el partido contra Unión Comercio como en la victoria de ayer frente a Sullana, el 'Armenio' consiguió anotar. Además, ha regresado al once titular mandando al banquillo una vez más a Carlos Preciado, quien lleva meses sin reencontrarse con el gol.

Gabriel Costa fue una de las figuras en el último partido frente a los 'churres'. El medio ofensivo fue responsable de un doblete en los 4 goles anotados.