Mauro Guevgeozián: "Volver fue difícil"

Volvió a ser el de antes. Durante la victoria de hace 2 días ante Alianza Atlético de Sullana por 4-2, el delantero de Alianza Lima, Mauro Guevgeozián, habló acerca de su nuevo renacer en el club 'íntimo'. En los últimos encuentros, el 'Armenio' fue clave en los triunfos y es uno de los responsables de que el equipo dirigido por Gustavo Roverano lleve 5 fechas sin conocer la derrota en el Torneo Clausura.

Con un tono de encaminado, Guevgeozián habló sobre su desahogo con el titularato y el reencuentro con los goles: "Estoy contento porque marqué mi tercer gol consecutivo, pero más porque volví a jugar un partido entero", dijo el uruguayo nacionalizado armenio.

El ariete 'grone' también quiso hacer énfasis en el inicio y mediados de 2015. En donde no la pasó muy bien debido a las lesiones y el progresar de otros compañeros: "Es que volver fue difícil. Me costó, pero no perdí la paciencia e hice un buen trabajo físico. Mis goles van para los hinchas que me tuvieron paciencia. Trabajo para anotar y me enfocaré en seguir haciéndolos si tengo la oportunidad", aclaró.

Al referise acerca de las chances que tiene Alianza en el Descentralizado Peruano y en el Torneo Clausura, Guevgeozián se animó también en enviar un recado a los dos máximos rivales: Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Quienes comparten el liderazgo de la tabla del campeonato:

"Estamos seguros de que podemos llegar a pelear arriba. Nos queda jugar con rivales directos y esperamos que tengan algún tropezón", añadió.

"Somos conscientes de que para llegar al objetivo tenemos que sumar en todas las canchas, ante quien sea"

A portas del duelo frente a UTC de Cajamarca, el 'Armenio' resaltó lo mucho que podría perjudicar la situación de jugar en la sierra peruana: "Jugar en la altura siempre es complicado. En Cajamarca la cancha es mala, pero tampoco debe ser un factor de excusa", sentenció.

Con el titularato recuperado, Mauro Guevgeozián y Alianza Lima enfrentarán este sábado en condición de visitante a UTC en Cajamarca por la fecha 11 del Torneo Clausura.