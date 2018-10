Hinchas de Alianza Lima entraron a vestuario de su equipo, tras derrota frente a Ayacucho FC

Se viene un mar de oscuridad en Alianza Lima. El día de ayer, el equipo 'grone' cayó por la mínima en Matute ante Ayacucho FC y se despidió de una nueva chance al título peruano. Por lo que serán 10 años que la escuadra 'blanquiazul' desconoce de este. El hecho fue la gota que rebalsó el vaso para los hinchas. Quienes tras el pitazo final, partieron a los camerinos para protestar.

La conocida barra de Alianza Lima, el Comando Svr, entró en los vestuarios 'íntimos' para obtener explicaciones por parte del equipo y para pedir la salida del técnico Gustavo Roverano. Quien el día de hoy, tendría un pie y medio afuera del club.

No se quedó callado

Como es de costumbre, el estratega victoriano dio la cara ante los medios tras la derrota frente a Ayacucho y encomendó todo en manos de la dirigencia y los hinchas: "Vamos a conversar con la administración. Si no se dan las condiciones no me voy aferrar a un cargo y a un lugar dónde no me quieren", dijo la 'Máscara'.

Roverano es consciente del gris momento por el cual se vive en Matute. Es por ello que Roverano reiteró que respetará la decisión en cuanto a su continuidad: "Es una situación que a nadie le gusta pasar. El miércoles veremos qué es lo mejor para el club. No me voy a aferrar a Alianza Lima si no me quieren", sentenció.

Con la mente centrada ahora en clasificar a torneos internacionales, Alianza Lima visitará en la siguiente jornada a Cienciano en el Cusco por la fecha 13 del Torneo Clausura.