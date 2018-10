Ricardo Gareca: "Ningún jugador me llega a la concentración alcoholizado"

Es quizás uno de los hombres más presionados del momento. Tras las derrotas frente a Colombia y Chile por la primera jornada doble de Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, un mar de críticas se le vineron tanto a la Selección Peruana como a su director técnico, Ricardo Gareca. Hoy, con más tranquilidad pero con los mismos sentimientos, el 'Tigre' dio palabras a medios peruanos.

Gareca sabe que el momento por el cual atraviesa la 'Bicolor' no es el que todos quieren. Sin sumar puntos a la tabla clasificatoria, el equipo peruano vive un momento oscuro. No obstante, el estratega decidió verle el lado positivo y resaltar las cualidades:

"La Selección Peruana tiene la capacidad de dañar a los rivales, tenemos que buscar corregir algunas observaciones que hemos visto en partidos anteriores. Por ahora hay que repasar conceptos que ya están vertidos y repetirlos hasta el cansancio, estamos en condiciones de sostener algo sin desequilibrarnos, sin hacer cambios significativos", afirmó el 'Tigre'.

"No hay falta de respeto"

Por otro lado, tras el desastroso inicio en las Eliminatorias, se criticó mucho al hecho de la supuesta indisciplina en la concentración. Pues, como se pudo registrar, jugadores como André Carrillo y Carlos Zambrano fueron encontrados en fotografías de lo que parece ser una fiesta.

Gareca, por su parte, quiso dejar las cosas en claro: "A mí no me preocupa, le preocupa a la sociedad, al periodismo, yo veo el rendimiento dentro del campo de juego, el rendimiento durante la semana. Acá no me llega ningún jugador alcoholizado, ninguno falta al entrenamiento", dijo el argentino.

Para variar, el estratega de la 'Blanquirroja' criticó a los periodistas que sugerían mantener a los jugadores encerrados en La Videna durante largos días:

"Pareciera que de una concentración quieren hacer un campo de concentración, en el mundo ya no se concentra, se presentan el mismo día del partido o tan solo un día antes. Para mí, para la Selección Peruana, son suficiente 48 horas, los jugadores tienen su familia su vida particular como cualquier otro ser humano", sentenció.

Bajo la tutela de Gareca, la Selección Peruana se preparará ahora para enfrentar en duelos cruciales a sus similares de Paraguay en Lima y Brasil en la ciudad de Salvador. Una segunda fecha doble de Eliminatorias en donde la derrota tiene que quedar en prohibido.