Se le arruinó la fiesta

Henry Gambetta (PER)

ÁRBITRO : Henry Gambetta (PER)

Fue una tormenta de goles en tierras huancaínas. En la tarde de hoy, Sport Huancayo se dio un banquete ante Sporting Cristal, venciéndolo por 5-3 y le dio por finalizado su racha de 17 partidos invicto. Además, con esta satisfactoria victoria, el 'Rojo Matador' se sumó a compartir la punta del Torneo Clausura peruano junto con los 'celestes' y Melgar.

Huancayo volvió a hacer respetar muy bien su casa en la altura. Los dirigidos por Wilmar Valencia supieron muy bien fabricar el penal para el primer tanto marcado por Luis Perea. El colombiano sería una de las figuras del encuentro.

Pocos minutos después del primer gol, Blas López aparecería para amargarle aún más el día a los dirigidos por Daniel Ahmed. Quienes pagaron los platos rotos de llegar cansados a Huancayo vía tierra y cargados con el mal de altura.

Pero aún así, los 'celestes' no jugaría de brazos cruzados. En la pelota parada, Renzo Sheput volvió a marcar de manera excepcional y ratificó su condición de figura. No obstante, a poco del descanso, Ever Chávez volvería a alargar la distancia entre huancaínos y rimenses.

En el inicio del segundo tiempo, los locales arrancaron con un hambre voraz y despiadado. Ya que en el minuto 48, una 'pinturita' de Luis Perea haría que Huancayo se ponga aún más picante con su doblete.

Blas López sería otro que concretaría su doblete. El suyo a los 58', serviría para liquidar la goleada.

Tras ello, Huancayo empezó a elaborar un juego más descuidado y dejando más espacios a Cristal. Los 'Rojos' pagarían con su error con un gol anotado por Renzo Sheput desde los doce pasos del penal.

Otro de los que tuvo su chance de lucirse fue Luiz Da Silva. El popular 'Beto' demostró que teniendo 18 años se puede llegar a anotar con excelente calidad al arco de un veterano como Joel Pinto. Gran actuación del peruano-brasileño, quien llegó como recambio de Horacio Calcaterra.

Cristal siguió elaborando un juego esperanzador. Pero no bastó para escapar de la diferencia por dos goles. Un triunfo que ya era difícil de conseguir con una defensa excesivamente agresiva y echada para atrás en los últimos minutos. Iván Chumpitaz fue expulsado a poco del pitazo final.

La victoria de Huancayo lo posiciona en la punta del Torneo Clausura junto con Cristal y Melgar, los tres con 24 puntos. En la siguiente jornada los huancaínos enfrentarán de visita a Unión Comercio en Moyobamba. Por su parte, los 'cerveceros' recibirán en el Alberto Gallardo a Real Garcilaso.