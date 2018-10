Ángel Comizzo: "Nadie me ha avisado nada de la César Vallejo"

Reapareció. El ex director técnico de Universitario de Deportes, Angel Comizzo, habló sobre su vinculación con la Universidad César Vallejo para la temporada 2016.

El recordado ex director técnico crema, sorprendió al no hablar mucho de sus ex pupilos. Ya que quiso referirse a la posible contratación al 'Poeta' para el año entrante.

Hace unos días se deslizó una información sobre que el próximo reemplazante de Franco Navarro en el equipo poeta era Ángel Comizzo, a lo que él respondió sobre dicha noticia: "Me sorprende la información, (César Vallejo) está peleando por asegurarse un lugar entre los ocho primeros, aunque por ahora no lo creo que se dé. Conmigo de Vallejo nadie ha hablado".

Cuando fue consultado sobre si algún equipo de medio local se había comunicado con él, dijo lo siguente: "He tenido charlas con algunos otros equipos, pero no han prosperado, ya no tiene sentido hablar de los clubes que me llamaron, fueron dos clubes importantes. Por ahora tiene que darse un proyecto que aspire a ser campeón, es lo que uno siempre busca al asumir un equipo, estamos a la espera de propuestas", explicó el argentino a Radio Ovación.

En su etapa en el Perú, Comizzo consiguió el título nacional con Universitario de Deportes en 2013. El último en las vitrinas 'cremas'.