Superclásico del Fútbol Peruano ya tiene fecha, hora y lugar

Todo listo. El día de hoy, tras largas conversaciones entre los clubes y la Oficina Nacional de Gobierno Interior, fue anunciado finalmente el lugar, el día y el horario en que se realizará el Superclásico del Fútbol Peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la pendiente fecha 7 del Torneo Clausura.

Como bien se conoce, durante los últimos meses, existieron riñas y polémicas sobre la responsabilidad de albergar el recinto del esperado partido entre 'Cremas' y 'Grones'. Al no haber garantizado la ONAGI la seguridad necesaria para el encuentro en el Estadio Monumental, se decidió finalmente que el choque sea en el Estadio Nacional de Lima el día domingo 15 de noviembre a las 15:30 horas.

Solo hinchas locales

A condición de la ONAGI, se pidió que el ingreso al coloso recinto limeño sea exclusivamente para hinchas de Universitario para prevenir incidentes violentos.

Esta no sería la primera vez que se toma tal medida. En el partido de ida por el Torneo Apertura, se le restringió la entrada a los hinchas 'cremas' al duelo frente a Alianza Lima al Estadio de Matute. En aquella ocasión, los 'íntimos' vencieron por la mínima diferencia.

'Cremas' no contarían con estrella

El delantero de Universitario de Deportes, Raúl Ruidíaz, atraviesa un momento superlativo en el Campeonato Peruano. Es por ello que los rumores de su convocatoria a la Selección Peruana para los duelos frente a Paraguay y Brasil son cada vez mayores.

No obstante, de darse este llamado a la 'Bicolor', el que no saldría favorecido sería el mismo club 'merengue'. Que no podría contar con su mejor jugador ya que los duelos de las Eliminatorias se realizarán en medio de la jornada peruana (viernes 13 y martes 17).