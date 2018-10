Ricardo Gareca: "Necesito que todos estén al 100%"

Está con el sueño ido. El día de hoy, el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, ofreció conferencia de prensa de cara al partido venidero frente al similar de Paraguay por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. A portas del choque frente al equipo 'guaraní', el 'Tigre' se mostró concentrado, ya que anhela conseguir solamente una cosa: los tres puntos que mantengan con vida a la 'Bicolor'.

Aún dolido por el hecho de no haber arrancado de buena manera el proceso clasificatorio mundialista, el estratega del equipo peruano se mostró optimista: "En estos momentos no pensaba tener cero puntos pero es la realidad, trataremos de hacer la mayor cantidad de puntos de estos seis en disputa. Yo con los seis me quedo tranquilo", dijo ante los medios.

Además, a 2 días del duelo frente al equipo dirigido por Ramón Díaz, Gareca afirmó que aún no encuentra el reemplazo ideal para Christian Cueva. Quien vio la tarjeta roja directa en el encuentro pasado frente a Chile: "Las dos derrotas me pueden llevar a modificar algo. Ya iremos perfilando quién lo reemplazará", respondió el 'Tigre'.

Con respecto al tema de los jugadores sentidos y de los que entrenaron por separado, Gareca manifestó su completa preocupación por ellos: "Necesitamos que estén todos al 100%. Arriesgaría si tengo que definir un título y necesito al jugador. En este momento", añadió.

En cuanto a la actitud del hincha, el director técnico dijo comprender el estatus anímico por el cual se atraviesa en estos momentos: "Estamos acostumbrados a jugar con la presión, en el fútbol hay presión permanentemente y eso forma parte de nuestra vida. Eso lo conocemos perfectamente", sentenció.