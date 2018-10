Horacio Benincasa: "La mitad del Nacional es Matute"

El Superclásico Peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima por la pendiente séptima fecha del Torneo Clausura finalizó en empate por 1-1. Sin embargo, la rivalidad fuera de la cancha se mantiene eterna. Así lo demostraron hoy los jugadores de ambos equipos, Leao Butrón (Alianza) y Horacio Benincasa (Universitario).

Tras haber finalizado el encuentro y fiel a su estilo, el portero 'grone' no tuvo otra cosa más que ironizar con la asistencia de público al estadio. Como bien se conoce, el partido fue de ingreso exclusivo para hinchas 'cremas' con el fin de evitar incidentes violentos.

No obstante, el coloso Estadio Nacional de Lima no fue llenado al 100%, por lo que el guardameta de Alianza decidió poner su picante: "Ayer hubo más gente en el banderazo Matute que acá", dijo Butrón.

Aquella declaración molestó mucho a Horacio Benincasa. El defensa de Universitario no tardó en responder cuando se le contó sobre la provocadora palabra de Butrón: "No se puede comparar la capacidad que tiene Matute con la del Nacional. Con la mitad de la gente que vino hoy se llena Matute, por eso no se puede comparar", dijo el zaguero de origen argentino.

Benincasa también fue crítico con su manera de juego ante Alianza. Sobre todo, al momento en el que se le obligó a jugar con máscara, luego de que sufriera una pequeña rotura de tabique nasal hacía unas semanas atrás: "No me dejaba ver y yo quería jugar", sentenció.