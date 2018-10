Ricardo Gareca: "No estoy conforme, no me gusta recibir tres goles"

Está dolido, pero no se siente derrotado. Tras la nefasta derrota por 3-0 frente a Brasil por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 durante la noche del martes, el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, dio a conocer su análisis del mal planteado encuentro frente al 'Scratch' de Dunga.

Como era de esperar, su sentir no sería el de una persona con satisfacción. Puesto a que no es bien visto caer por una goleada: "No estoy conforme, no me gusta recibir tres goles, pero sabíamos que Brasil podía ganarte de local", dijo en conferencia de prensa, una vez finalizado el choque en el Estadio Arena Fonte Nova.

"Veo determinante definir una postura futbolística en este instante"

Lejos de una dura y mediática autocrítica, el 'Tigre' fue halagador con el juego de los brasileños: "El resultado es contundente: Brasil ganó y ganó bien. Los resultados suelen confundir, yo no me confundo", añadió.

Pero con la mano en el pecho Gareca admitió también que Perú perdió más por errores propios que por virtudes del rival: "No hemos sido un equipo efectivo, y le facilitamos la tarea a un equipo con un importante poder ofensivo", aclaró el argentino.

Además, Gareca se pronunció sobre la no inclusión de Joel Sanchez en el campo de Juego. El jugador de la Universidad San Martín era uno de los más pedidos por los hinchas para enfrentar a los brasileños. No obstante, no fue tomado en cuenta para este encuentro y permaneció en la banca: "Joel quizá más adelante tenga su oportunidad", afirmó el entrenador al respecto.

Aún así, el estratega del equipo peruano se mantiene feliz por la labor que vienen haciendo los suyos: "Los jugadores lo entregaron todo, nadie se guardó nada. La forma cómo llegó el primer gol pudo haber afectado", sentenció Gareca.

Con la cruz del penúltimo puesto en las Eliminatorias a cuestas, la Selección Peruana tendrá que replantear un duro camino de cara a lo que serán los próximos duelos de marzo frente a los similares de Venezuela y Uruguay.