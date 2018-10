Ricardo Gareca: "Jamás ha pasado por mi cabeza renunciar"

Respondió todos los cuestionamientos tanto de los periodistas como del hincha peruano. Durante sesión de conferencia de prensa, el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, habló por primera vez en Lima tras su regreso, luego de la derrota por 3-0 frente a Brasil por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Como se sabe, la 'Bicolor' arrastra números en rojo en el proceso clasificatorio; y el 'Tigre' es consciente de ello y sabe que la mentalidad del fanático no es la mejor hacia su gestión: "Respeto lo que el hincha peruano piensa, pero no polemizare con ellos", dijo ante la incógnita.

"Los goles de Brasil llegar por que es Brasil, no es porque hicimos mal nuestro juego", dijo el D.T, en señal de análisis al duelo contra los brasileños.

Además, tras la derrota ante el 'Scratch', se le criticó mucho a Gareca por el no uso de sus convocados en buen momento en el Fútbol Peruano tales como Raúl Ruidíaz y Joel Sánchez. Ya que en el último encuentro, se optó de manera sorpresiva por Paolo Hurtado (con algunos minutos en el Reading) en el once titular.

"No se dio el momento de incluir a Ruidíaz"

El argentino trató de justificar la aparición del 'Caballito' en el arranque tanto como la habilidad de Christian Cueva durante el último partido: "La presencia tanto de Hurtado como la de Christian Cueva es porque el rival tenía jugadores desequilibrantes por las bandas", respondió.

En cuanto a Joel Sánchez, el estratega aclaró no tener diferencias con el jugador de la Universidad San Martín: "No sé cuál es el caso con Joel Sánchez. No tengo problemas personales con él, si los tuviera no lo convocaría", añadió.

Entre otros temas, Gareca también se decidió por dar halagos al atacante Yordy Reyna: "En el equipo, Yordy puede jugar por la izquierda, derecha o como media punta... para mi, Reyna es una solución", dijo ante los periodistas y cámaras.

Sobre el tema de convocar a extranjeros como Alexei Ríos (BATE Borisov, Bielorrusia) y Jean Pierre Rhyner (Grasshopper, Suiza), Gareca pidió darles tiempo: "Me gustaría ir a conocer personalmente a Rhyner y Ríos y existe esa posibilidad"

Pero en conclusión, Gareca afirmó que la renuncia por malos resultados no es la solución: "Jamás ha pasado por mi cabeza renunciar. Estoy mentalizado para cumplir los contratos", sentenció.