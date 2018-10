Carlos Zambrano: "Después de una derrota, todos son DTs o periodistas"

A la defensiva. Luego de la cruda derrota de la Selección Peruana a manos de Brasil por la cuarta fecha de las Eliminatorias Rumbo al Mundial de Rusia 2018, varios hinchas quedaron con muchas cuestiones y críticas hacia el equipo. Durante el día de ayer, el zaguero de la 'Blanquirroja', Carlos Zambrano, salió a proteger a sus compañeros de manera asertiva.

Vía redes sociales, el defensa arremetió contra los hinchas que criticaron a la Selección Peruana: "Despues de una derrota todos son DT, periodistas, comentaristas etc, ¡es una pena que en nuestro propio país siempre traten de hundir a alguien o buscar culpables! ¡Lo digo porque me tocó vivir eso!", dice en el primer párrafo.

De mentalidad positiva, Zambrano afirmó que no se perderá la fe en este proceso eliminatorio: "Intentamos sacar un buen resultado pero no se pudo así es el fútbol todos sabemos que el camino es duro y para algunos imposible. Pero yo como mis compañeros venimos a poner la cara, a defender nuestra camiseta y a comernos las críticas de nuestro país! Igual no bajaremos los brazos hasta q estas eliminatorias acaben", sentenció.

Con una gran deuda encima, Carlos Zambrano y la Selección Peruana deberán trabajar para sacar resultados positivos en las siguientes fechas frente a Venezuela y Uruguay. Partidos que se realizarán respectivamente en Lima y Montevideo durante el mes de marzo de 2016.