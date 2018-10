¿Adiós plan 2016?

¿Se pone más intensa la crisis en Alianza Lima? El club 'íntimo', que en este momento atraviesa un vía crucis que parece interminable con el hecho de no conseguir una vez más el título nacional, el no estar para la próxima Copa Libertadores y el estar a un paso de quedar fuera de la Copa Sudamericana; golpea sin escrúpulos a la institución de La Victoria. No obstante, podrían pasar cosas peores.

Según fuentes peruanas, el posible hecho de no poder participar en un torneo internacional, podría dejar sin recursos económicos al club, de cara a los planes que se tenían para la temporada entrante.

El buscar un nuevo director técnico tras el despido de Gustavo Roverano y el hacer una renovación de plantel estaban entre las prioridades de los 'Blanquiazules' para el 2016. No obstante, de no encontrar camino a la clasificación internacional, Alianza tendría que verse obligado a tomar nuevas medidas como la búsqueda de un D.T barato y una reducción de equipo.

Alianza Lima se las tiene que ingeniar para poder cerrar el actual 2015 en zona de Copa Sudamericana. La primera de las pruebas la tendrá este domingo, cuando visite en el Iván Elías Moreno a Deportivo Municipal por la fecha 16 del Torneo Clausura.