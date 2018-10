FPF admitió pagos a jugadores de la Selección Peruana tras la victoria ante Paraguay

¿Compromiso? ¿Amor a la camiseta? Tras la derrota ante Brasil y el finalizar el año en el penúltimo puesto de la tabla de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, esas palabras quedaron en cuestión con la Selección Peruana. Hoy, tras las declaraciones dadas por el gerente de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye, se añadió una raya más al tigre.

En sus palabras, el dirigente de la FPF confirmó que el equipo llegó a cobrar una suma de 6 mil dólares en señal de premio por la victoria de hace una semana frente a Paraguay: "Sí, se les depositó la cantidad mencionada. Es el premio por haber ganado en Lima, pero jamás lo exigieron", dijo García Pye.

"Edwin Oviedo pidió que les depositemos para motivarlos. Ningún jugador me mencionó el tema. Les pedimos sus números de cuenta para pagarles y ya. Pero eso que no querían salir a jugar es mentira y de mala leche", añadió.

Las repercusiones no se hicieron esperar. Pues, desde Turquía, el lateral Luis Advíncula se dio un tiempo para dar explicaciones al respecto: "Es Increíble que se digan estupideces. Lo que están comentando es totalmente falso. No jugamos ante Brasil condicionando por un pago de un premio. Creo que en ninguna cabeza cabe que si no nos pagaban esa plata, no salíamos a jugar", aclaró el ex Sporting Cristal.