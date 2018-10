El león quiere aferrar

No le teme a los fantasmas, pero aún los vive. El día de hoy, León de Huánuco demostró que no tiene intenciones de bajar a la Segunda División del Perú al vencer por 2-0 a UTC de Cajamarca en la decimosexta jornada del Torneo Clausura. Un resultado que a pesar de no salvarlos de la zona de la baja, sube anímicamente al equipo del 'centro'.

Sin D.T debido a la sorpresiva e inmediata renuncia de Freddy García y con la presencia del interino Giovanni García en el banco de León, el equipo local en el Heraclio Tapia fue superior a los 'Gavilanes', que prolongaron su mal momento, luego de empatar de manera dolorosa en la anterior fecha frente a la Universidad San Martín.

Los del 'centro' no se esperaron por el gol. Y en el minuto 12' Mauro Olivi se encargó de vacunar al arco de Manuel Heredia desde los doce pasos del penal.

A los 36', y tas un centro, un error del zaguero Amilton Prado sumado a un blooper por parte del portero cajamarquino, harían que León sume su segundo y definitivo tanto. Tras ello, los huanuqueños bajarían su ritmo de juego debido a la expulsión del mismo Olivi.

Pese al triunfo, León de Huánuco aún no depende de sí mismo para salvarse de la Baja. Pues, los del 'centro' tendrán que esperar que la Universidad San Martín consiga vencer de local a Ayacucho FC. Por su parte, UTC, sin nada que ganar ni nada que perder, cerrará su temporada 2015 cuando reciba en la última fecha a Sport Huancayo.