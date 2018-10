Aldo Olcese: Un errante querido tanto en campo 'grone' como suelo 'edil'

Será en un ambiente totalmente familiar. Este domingo, Deportivo Municipal y Alianza Lima chocarán por la decimosexta fecha del Torneo Clausura peruano. No obstante, este partido va a ser partícipe de un contenido muy emotivo. Ya que después de 21 años de carrera profesional, el volante 'edil', Aldo Olcese, colgará los botines ante nadie más que el club que le dio sus mayores alegrías. A continuación, un breve repaso a la carrera del popular 'Chato'.

Aldo Italo Olcese Vassallo nació en Lima un 23 de octubre de 1974. Conociendo el fútbol durante su etapa como pequeño aficionado en el Country Club el Bosque, el volante se uniría a la cantera de Sporting Cristal. Club en donde consiguió el título nacional precisamente en el año de su debut en 1994. Aunque, con pocos encuentros disputados.

Olcese sentía que el equipo 'celeste' no le ofrecía la continuidad que deseaba. Es por ello que pasaría errante durante poco más de media década tanto en el Perú como en el extranjero.

Clubes nacionales como Juan Aurich y Alianza Atlético pudieron contar alguna vez con sus servicios durante la década de 1990. Tras otra etapa de 2 años con un poco más de continuidad en Cristal, el mediocampista sería vendido al Gent de Bélgica. Luego un breve paso, se mantendría en la tierra del chocolate europeo cuando sería cedido al Eendracht Aalst. En donde tampoco conseguiría el espacio que deseaba.

La primera historia de amor

Es por ello que tras la etapa de 2 años en Bélgica, en 2002 nacería el primer gran capítulo en la carrera Olcese. Dirigido por Franco Navarro en aquel entonces, Alianza Lima decidió contar con un '10' que pueda crear jugadas para que Waldir Sáenz defina como lo sabía hacer en dichos tiempos. Tras la partida del brasileño Palhinha, el 'Chato' era el principal prospecto al reemplazo.

Su primer año con la 'Blanquiazul' no fue el del mejor sabor para Olcese. Pues, Alianza finalizó la temporada 2002 en el tercer puesto viendo un play off en donde se enfrentaron los máximo rivales, Universitario de Deportes y el ex del volante, Sporting Cristal. Este último se haría con el título.

Es por ello que al año siguiente y con la llegada de Gustavo Costas, tanto Olcese como varios miembros del equipo, entre ellos, un adolescente recién ascendido llamado Jefferson Farfán; serían repotenciados bajo la mirada del argentino.

Con un renovado plantel tanto el 'Chato' como el resto de los 'íntimos' serían imparables. Haciéndose con el bicampeonato tanto en 2003 como en 2004. Ambas finales disputadas frente a Sporting Cristal. Uno de los goles que más recuerda, fue aquella pared con Henry Quinteros que le hizo aplicar la 'Ley del Ex' ante el 'cervecero'.

En 2005, Olcese volvería al extranjero haciendo milicia en el Fútbol de China jugando para el Shenyang Ginde. No obstante, como sucedió en Bélgica, no consiguió aprobar los exámenes en la cancha y fue envíado de vuelta a Alianza en ese mismo año.

No fue hace mucho que en una entrevista para diarios peruanos, Olcese confesó que durante su carrera se interpusieron obstáculos tanto como el alcohol y la vida nocturna. Los cuales, hicieron que el volante admitiera que fueron el principal motivo de que su carrera no haya despegado de la manera de la que él quiso.

A su regreso a vestir la camiseta 'Blanquiazul', Olcese se haría nuevamente con un título nacional. Esta vez, con el de 2006. El último que Alianza conseguiría hasta el presente día.

Tras la campaña de 2007, el volante dejó La Victoria para vestir la camiseta de varios clubes. Entre ellos: Cienciano, Total Chalaco, Inti Gas (hoy, Ayacucho FC), Unión Comercio y Pacífico FC.

Llamado de emergencia

Pero fue en 2014 cuando en medio de críticas, Olcese recibiría un llamado de quien en el fondo de su corazón se encontraba: Hablamos de Deportivo Municipal. Cansados de llevar 6 años sin conocer la primera división, la 'Academia' decidió emprender un plan que lo catapultaría de vuelta a la máxima categoría peruana de la mano del argentino Roberto Pompei.

Integrando un plantel experimentado, Olcese jugaría una espléndida campaña en Segunda División en donde realizaba una buena dupla en el centro del campo para arriba con el japonés Masakatsu Sawa. El último encuentro ante Unión Huaral y el regreso a primera, podrían ser catalogados como uno de los encuentros más emotios en la carrera del 'Chato'.

Hoy, con un plantel que combina juventud y experiencia, Olcese capitaneará a 'Muni' una última vez para colgar finalmente los chimpunes dejando al cuadro 'edil' con uno de sus objetivos cumplidos: regresar a un torneo internacional después de 33 años (Copa Sudamericana). ¿El rival a enfrentar? Alianza Lima, cuna de varias alegrías del volante.