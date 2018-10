Juan Carlos Oblitas ratificó el 'proceso Gareca'

La presión mediática sobre Ricardo Gareca se estaba acrecentando y necesitaba una voz fuerte para respaldarlo. Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, conversó con una radio local, en la cual mostró su apoyo al trabajo del entrenador argentino y desmintió los rumores sobre los posibles pagos por partido en la Selección.

«La palabra proceso se ha manoseado. Acá le llaman proceso a dos o tres meses, pero nuestra bandera es Qatar 2022», aseguró el ciego sobre las recientes dudas hacia el trabajo de la FPF.

Además, se mostró perseverante frente a los resultados obtenidos en el inicio de las Clasificatorias: «El balance en resultados en negativo, pero es el inicio de una Eliminatoria larga, por lo que no vamos a pensar que está todo lejos del objetivo».

Finalmente, objetó la acusación del diario Líbero: «Es una barbaridad, , a ninguno se nos ocurrió que podría salir en algún medio. El tema de premios estuvo estipulado antes del inicio de las eliminatorias, el documento lo firmaron Claudio (Pizarro) y Carlos Lobatón. Todo eso que se habló, que no querían calentar, que no querían jugar, me parece una bajeza, hay que tener mucho cuidado».