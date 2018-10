Juan Aurich - Real Garcilaso: La maquina busca acechar la punta

Real Garcilaso con 26 unidades se ubica en el cuarta posición del Torneo Clausura, una victoria ante el Juan Aurich de visitante y un resultado adverso para Sport Huancayo ante San Martín les permitiría al elenco celeste llegar provisionalmente a la punta del torneo.

Garcilaso, es uno de los equipos más regulares del campeonato. Si los celestes vencen al ciclon podrían ascender a la punta, siempre y cuando Sport Huancayo si no vence a San Martín. Además, si Cristal no vence a Alianza los dirigidos por Tabare Silva serán únicos líderes del campeonato.

Los de Silva, no pierden hace once fechas y tiene los números a su favor ante Juan Aurich. Su técnico Tabaré Silva, a dejado claro que su equipo saldrá en busca de los tres puntos ante Juan Aurich. “Vamos a jugar dos veces en el norte y para nosotros son dos finales. No iremos a defendernos, ese no es nuestro estilo, vamos a ir a buscar los puntos que necesitamos para campeonar” aseguró el estratega celeste.

Su rival, el elenco rojo es noveno con 19 unidades y no triunfan hace cuatro fechas, sino ganan a Real Garcilaso comprometen su pase a la Copa Sudamericana 2016. Aunado a ello, será el último partido de local para el ciclon y los de Chiclayo buscarán la victoria para despedirse de su hinchada.

Posibles alineaciones:

Juan Aurich: Gallese; Perleche, Ramos, Y. Vílchez, Céspedes; Ó. Vílchez, Buitrago, Delgado, Medrano; Pacheco y Tejada.

Real Garcilaso: Carranza; Lojas, H. Souza, W. Vílchez, Santillán; Retamoso, C. Ortiz, Aubert, Sarmiento; Ramúa y Carando.

Árbitro: Eduardo Chirinos.

El encuentro correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura se juega este miércoles 25 de noviembre a las 13:15 en el estadio Cesar Flores de Lambayaque.