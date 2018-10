Joel Sánchez: "Desconozco la decisión de no ser titular en la Selección"

Sincero y conciso. Durante el día de hoy, el volante de la Universidad San Martín, Joel Sánchez, quien pasa por un buen momento futbolístico individual, sacó del pecho todas las verdades latentes sobre su presente.

Tras finalizar un buen 2015, el jugador 'santo' se tomó también un tiempo para hablar sobre su continuidad en la Selección Peruana. Donde no fue tomado en cuenta para ejercer el titularato, ni estuvo presente en los duelos de Eliminatorias ante Paraguay y Brasil a pesar de haber sido convocado y uno de los preferidos por la hinchada.

Sánchez reiteró una vez más que no existen conflictos ni diferencias personales con el director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca: "Desconozco la decisión del profesor sobre no ser titular. Solo me queda seguir trabajando y esforzándome para seguir siendo considerado", dijo el popular 'Supercuy'.

Sobre el hecho de ser el respaldado por los hinchas, Sánchez no dejó de repetir sus objetivos para seguir quedando en el ojo: "Yo no puedo opinar sobre lo que dice la gente o la afición. Yo me llevo bien con el profesor y solo tengo que acatar las decisionesSeguiré trabajando duro para estar en óptimas condiciones en la selección", finalizó.

Con Joel Sánchez a la cabeza, la Universidad San Martín cerrará su 2015 visitando al ya práctica e historicamente descendido Cienciano.