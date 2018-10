Opinión: "¿Se le acabó el buen ciclo a Pedro Gallese? ¿Es hora de cambios?"

No quiero sonar insultante, pero lo de Pedro Gallese parece el cuento de la Cenicienta a la que le llegaron las doce de la noche, momento en el que la carrosa se convierte en calabaza y el vestido en trapos. El 2015 del portero de Juan Aurich comenzó siendo una historia fantástica que parece que se viene convirtiendo un final no feliz.

Para repasar, el portero de 25 años arrancó el ya casi agotado año en condición de prometedor. Habiendo sido uno de los descubrimientos de la corta etapa de Pablo Bengoechea en la dirección técnica de la Selección Peruana, este pasó la antorcha para que Ricardo Gareca.

Bajo su tutela, además del buen desempeño que tuvo a nivel local con Aurich durante el inicio de año, Gallese tuvo la oportunidad de lucirse no en una, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, ni en cinco, sino en los 6 encuentros que una vez más volvió a jugar la Selección durante la última Copa América. Pues parte de ese mérito fue otorgado al guardameta de la 'bicolor'.

Ante Brasil, a pesar de la derrota, brindó confianza. Ante Venezuela, estuvo excepcional quitando de lado la labor de los defensas. Frente a Colombia fue el hombre del partido. Ante Bolivia, el penal de Martins manchó su 10/10 puntos. Chile fue el bajón y Paraguay la reonciliación.

Además, se llegó incluso a hablar de quien podría ser el "mejor portero que ha tenido la Selección Peruana desde Óscar Ibáñez", por parte de algunos hinchas.

Inculuso estuvo siendo voceado en 2 de los 5 equipos más simbólicos de la Argentina. Se especulaban de intereses tanto por parte de San Lorenzo de Almagro como por parte de Racing de Avellaneda. No obstante, con el paso del reloj y de las actuaciones no tan satisfactorias por parte de Gallese en su actual club, estos terminaron por negarse.

Y es que de los 10 partidos jugados en el torneo local a partir del 15 de octubre, una vez finalizada la primera jornada doble de Eliminatorias con las derrotas frente a Colombia y Chile, Gallese selló una mala racha con 17 goles en contra. El confiable hombre de la Copa América parecía haberse transformado en uno más del montón que nos hizo sentir inseguros.

En la última jornada Eliminatoria se optó de manera polémica por Diego Penny para que sea el hombre que juegue ambos partidos frente a Paraguay y Brasil. Los dos encuentros disputados de garrafal manera. Terminando con los hinchas protestando por la no presencia del hombre que fue titular durante la Copa América.

Hoy, diversos medios peruanos sacaron a la luz información sobre posibles hombres que puedan defender las redes en las próximas fechas frente a Venezuela y Uruguay. Todos ellos nombres conocidos que ya jugaron Eliminatorias en alguna ocasión y no terminaron satisfaciendo. Una clara demostración que la Selección Peruana es como aquel joven grandulón que se rehusa a dejar los juguetes.

Finalmente, a mi perspectiva, temo por el futuro de Gallese. Pues de los porteros que tenemos, no me canso de decir que a pesar de sus constantes errores en esta segunda mitad de año, sigue siendo lo mejor que tenemos para mostrar bajo los tres Palos. Pues, se tiene que seguir apostando por la injección de sangre nueva y no en veteranos que ya nos hicieron lamentar en más de una ocasión.

El 2016 tiene que ser un año en donde el guardameta se lave la cara por los errores cometidos. Yo, al igual que muchos aún confío. Ya que los cuentos de hadas siempre tienen un final feliz.