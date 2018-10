¿Le bajaron el dedo?

La dirigencia de Universitario de Deportes está molesta y no precisamente con rivales. Sino con su director técnico, Roberto Challe. Quien durante el viernes pasado realizó un polémico comentario sobre el tema de fichajes para la temporada 2016.

Esto sucedió porque el 'Niño Terrible' se animó a negar de agresiva manera el rumor de la posible salida de Antonio Gonzales: "A ‘Toño’ todos lo queremos. No he escuchado nada sobre su salida, ni me gustaría. ¿A mi chalaco (Néstor Duarte) también lo quieren sacar? No, pues, tremenda calidad. Y de Carvallo no nos vamos a desprender. Aunque sea le doy mi sueldo, carajo", dijo el D.T 'merengue'.

Aquellas palabras pusieron en mal humor a los cabezas de Universitario. A nombre de ellos, el gerente deportivo, Germán Leguía mostró su reacción: "Acá no se trata de que el DT quiera a un jugador o no. Eso se ve en un consenso", dijo el 'Cocoliche'.

Leguía anunció también que en respuesta a las declaraciones de Challe, habrá una reunión durante este lunes para determinar posibles reemplazos al puesto de estratega de la 'U'. Tanto Marcelo Trobbiani como Claudio Borghi estarían en carpeta.

Universitario de Deportes cerrará su 2015 este domingo cuando choque con Sporting Cristal en el Estadio Nacional por la última jornada del Torneo Clausura.