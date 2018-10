Mauro Guevgeozián: "Mi ciclo en Alianza Lima terminó"

Alianza Lima finalizó su 2015 con las manos vacías. En la última campaña, el equipo 'íntimo' desaprovechó todas las oportunidades para poder llegar a algo en el presente año. Tanto desde el título nacional hasta la clasificación a la Copa Sudamericana 2016 quedaron fuera del alcance de la 'blanquiazul'. Por ello, el hincha ya opta por una purga.

Y es que a esta nueva radical renovación se sumó el delantero Mauro Guevgeozián. Quien tras el empate de ayer frente a la Universidad César Vallejo y la despedida de la clasificación a la Copa Sudamericana, dejó un sopresivo mensaje.

"No. El próximo año no sigo en Alianza Lima. Mi ciclo terminó. Me voy a mi país (Uruguay)", dijo el delantero 'charrúa' nacionalizado armenio. Quien afirmó que la directiva no se acercó a él para hablar de renovaciones de contrato.

El 'Güevo' también pidió perdón a la afición 'íntima' por la nefasta campaña realizada durante este año: "Le pido disculpas a la gente por dejarles sin nada. Tuvimos las chances para ganarle a César Vallejo, pero no supimos aprovecharlas", dijo con culpa Guevgeozián.

No obstante, el ariete habló también sobre continuar su carrera en el Perú. Pues, según sus palabras, no descarta seguir en el país. "Hay opciones", sentenció.

Desde su llegada Alianza Lima a mediados de 2013, Mauro Guevgeozián llegó a conseguir el título del Torneo del Inca de 2014. Cuando la 'blanquiazul', estuvo al mando de Guillermo Sanguinetti.