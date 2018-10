Edwin Licona: "Hay un 95% de posibilidad de que Cienciano se quede en primera"

Ayacucho FC se vio envuelto en un terrible escánalo cometido en la bolsa de minutos que podría perjudicarlo con pérdida de puntos y con ello, condenarlo al descenso. Una baja que podría salvar a Cienciano del Cusco de la Segunda División Peruana. Categoría a la que bajó debido a puntos quitados por la falta de pagos a la ADFP.

Hoy, el mismo presidente regional del Cusco, Edwin Licona, se pronunció al respecto de tal polémica que podría salvar al 'Papá' de la baja.

"Nos han dicho todos que hay un 95% de posibilidades que Cienciano se quede en Primera División. Por varios argumentos, el más sólido es que baje un solo equipo. No estamos contra nadie, no somos conflictivos. No es el momento propicio de darle este regalo y decirle anda a Segunda División", afirmó Licona para medios peruanos.

El regidor cusqueño fue aún más radical cuando avisó que insistirán con continuar con las marchas y protestas para la devolución de puntos. Además, amenazó con cerrar el Estadio Garcilaso de la Vega (Propiedad de Cienciano) si es que la FPF no hace caso a las quejas y decide condenarlos con el descenso.

"Hemos estado pidiendo por todos los medios a Edwin Oviedo, ADFP y Comisión de justicia, diciéndole que Cienciano es un emblema. Si Cienciano baja el Cusco se declararía de duelo y tendríamos que cerrar el estadio Garcilaso hasta que juegue en Primera División", sentenció.

Cienciano está a la espera de que el fallo en el caso de la bolsa de minutos sea a favor de ellos y se le resten los puntos a Ayacucho FC. Unidades que lo salvarían de la Segunda División.