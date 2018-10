Manuel Burga fue capturado por la Policía Nacional del Perú

Todo se desenmascara. Durante la noche de hoy, Manuel Burga, fue detenido por la PNP, tras haberse encontrado implicado en el caso de corrrupción en la FIFA. Durante la velada de hoy, el polémico ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol fue detenido saliendo de su domicilio por orden de la Interpol.

Burga Seoane, quien según la Fiscalía General de los Estados Unidos, se encontraba acusado de formar parte de una entidad acusada de lavado de activos, soborno y fraude; fue detenido hoy mientras dejaba a su hija en una fiesta.

Junto con Burga, fueron acusados otros 16 dirigentes. Todos ellos miembros de la Concacaf y la Conmebol. Entre ellos el suspendido presidente de la Conmebol y ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Juan Ángel Napout.

En frente de cámaras, Burga manifestó sentirse calmado y seguro mientras era trasladado a la sede de la Dirincri. "Estaba en una diligencia familiar, pero estoy tranquilo. Me tendré que defender, así que me he puesto a disposición de la Policía", afirmó el ex mandamás de la FPF.

Además, el acusado dirigente manifestó que todo se resolverá en los temas legales: "Mi abogado seguramente estará presentado las acciones pertinentes", sentenció.