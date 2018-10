Montaje: VAVEL Melgar - Real Garcilaso: primera prueba de fuego bajo los pies del Misti

Melgar - Real Garcilaso || Domingo 6 de diciembre del 2015 || 13:30 horas || Encuentro correspondiente al partido de ida de las semifinales rumbo al Play Off nacional del Torneo Descentralizado 2015 || Estadio de la UNSA de Arequipa|| Transmite: CMD, Gol TV y VAVEL.com|| Frente a su gente, el campeón del Torneo Clausura buscará el pase al Play Off y continuar con el sueño del título del centenario frente a un rival que no permite nada.