Renzo Sheput: "Vamos a Trujillo a ganar, no a hacer tiempo"

Sporting Cristal venció ayer a la Universidad César Vallejo por 3-1 en el partido de ida de las semifinales rumbo al Play Off del Torneo Descentralizado peruano 2015. No obstante, a pesar de ser una victoria con buena ventaja, los 'cerveceros' no se confían del todo. Pues, aún se tiene que sellar este resultado este miércoles cuando visiten a los 'poetas' en Trujillo.

Y el hombre que mejor sabe esto no es más que el volante Renzo Sheput. El ofensivo de Cristal aseguró que quieren ganar demostrando que son mejores en todos los aspectos.

"En todas las instancias finales en las que hemos estado en los últimos años hemos demostrado que no somos un equipo que salga a especular y mucho menos a hacer tiempo. Ese no es nuestro estilo, saldremos a ganar en Trujillo", afirmó el 'Pincel'.

Sheput también manifestó la satifacción del equipo por ganar después de 7 fechas sin triunfos: "Este triunfo lo necesitábamos, más aún en una semifinal. Somos los 4 mejores equipos del campeonato, así de duros serán todos los partidos", dijo el jugador rimense seguro de llegar a los encuentros del Play Off.

Sporting Cristal visitará a la Universidad César Vallejo este miércoles 9 de diciembre en el Estadio Mansiche de Trujillo por el partido de vuelta de las semifinales de cara al Play Off del Torneo Descentralizado.