Waldir Sáenz: "Mosquera no es un D.T capaz para Alianza Lima"

No le gusta para nada. Tras anunciar durante el fin de semana a Roberto Mosquera como nuevo director técnico de Alianza Lima para la temporada 2016, una de las leyendas más grandes del club no dudó en pronunciarse. Nadie más que el goleador histórico, Waldir Sáenz.

El ex delantero fue de frente y no dudó en acribillar con críticas a la 'Mosca': "Lo tuve en Municipal y es un técnico que para mí no es capaz para estar en Alianza Lima . Todavía no está cien por ciento cerrado, Dios quiera que traigan un técnico que le devuelva el estilo al club", afirmó.

Para poner cereza en el pastel, "Wally" también fue crítico con el nuevo delantero, Lionard Pajoy. A pesar de haber sido goleador en esta campaña 2015 con Unión Comercio, Sáenz cuestionó su habilidad:

"Una cosa es jugar en Comercio donde no tienes mucha responsabilidad. En Alianza Lima es diferente, aquí la hinchada te va a exigir desde el primer día ser campeón. Vamos a ver si está preparado", añadió.

Previamente, Waldir ya había pedido a la administración 'grone' que consideren mejorar para la venidera temporada, luego de un nefasto 2015: "Como todo hincha me parece mala la campaña de este año. Lo que empieza mal termina mal, ojalá que la administración pueda hacer una buena gestión para traer un buen técnico y jugadores que tengan ambición de conseguir algo con Alianza" dijo.

Waldir se prepara para lo que será su partido de despedida en Matute. El evento, que contará con la presencia de varios históricos del club, se realizará el 27 de diciembre.