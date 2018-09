Luiz da Silva: el joven peruano con jugadas sabor a feijoada

El día de ayer, Sporting Cristal volteó, gustó y venció a la Universidad César Vallejo en un partido que los puso con pie y medio en el Play Off nacional peruano. No obstante, de entre tantos goles que se realizaron en aquel 3-1 ante los 'poetas', resaltó uno en especial. Uno diferente que confirma cada vez más el arrollador momento por el cual pasa el equipo dirigido por Daniel Ahmed: Luiz da Silva.

El popular 'Beto' destacó ayer no solamente por el tanto realizado en el Estadio Alberto Gallardo. Sino también por sus jugadas realizadas en el césped. Entre ellas, una doble ruleta que maravilló a los hinchas.

Incluso, algunos hinchas ya lo intentan comparar con el ex astro, Julinho. Quien fue el hombre que con sus goles, se encariñó con la hinchada rimense y llegó con el equipo a la final de la Copa Libertadores de 1997. Hoy, en VAVEL.com te contamos la joven carrera del jugador 'celeste' que apunta a una buena proyección.

Luiz Humberto da Silva Silva nació en Lima el 28 de diciembre de 1996. De padre brasileño y de madre peruana, el ariete ya tuvo experiencias desde pequeño en las tierras paternales militando en las canteras de los dos clubes más grandes de la ciudad de Porto Alegre, el Internacional y el Gremio.

A su regreso al Perú en 2011, da Silva se hizo un nombre en las filiales de Universitario de Deportes y la Universidad San Martín. No obstante, la historia de amor nace con una llamada de Sporting Cristal.

'Beto' no tardó mucho en hacerse un espacio en el equipo 'cervecero'. Ya que en 2013, fue ascendido al primer equipo de la mano de Claudio Vivas, a pedido de quien sería su D.T a partir de 2014, Daniel Ahmed. Hombre que lo descubrió en las menores de la Selección Peruana.

Siendo la promesa en cocina 'celeste', el delantero también ya formó parte de las divisiones sub 15, sub 17 y sub 20 de la 'Blanquirroja'. En esta última, anotó 2 tantos en sus 8 partidos jugados con el Seleccionado Peruano en el Campeonato Sudamericano realizado durante el pasado enero.

Con Cristal, da Silva marcó su primer tanto el 31 de agosto de 2014 ante Los Caimanes. El segundo y último de aquel año lo haría en noviembre ante Cienciano.

El 2015 fue el año para ya dar el primer impacto con su nombre. Pues, en los 13 partidos que ya lleva disputados con la camiseta rimense, ha marcado 4 goles. El último de estos en un grandioso duelo ante la Universidad César Vallejo.

Da Silva tiene mucho para proyectarse a futuro. Tras su actuación ante los trujillanos, el delantero ha despertado el interés del PSV Eindhoven de Holanda. Club en donde en algún pasado jugaron sus compatriotas Jefferson Farfán y Reimond Manco.